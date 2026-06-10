メ～テレ（名古屋テレビ） 本格的な夏のレジャーシーズンを前に、岐阜県羽島市の竹鼻小学校で10日、水難事故防止教室が開かれました。 水難事故防止教室には、6年生約100人が参加しました。 羽島市消防本部の隊員が、児童に正しいライフジャケットの着用の仕方を指導しました。 その後、実際に川や海で溺れた際の対処法として、ライフジャケットを着て仰向けに浮く方法などを学びました。 「これ