メ～テレ（名古屋テレビ） 9日夜、名古屋市港区で、自転車に乗っていた女性が車にはねられ死亡しました。 車は赤信号を無視して交差点に進入してきたということです。 警察によりますと、9日午後10時半ごろ、港区東海通の交差点で、横断歩道を渡っていた自転車が、乗用車にはねられました。 この事故で、自転車に乗っていたフィリピン国籍のサラゲナ・エルジュ・マエ・エストレラネスさん(25)が病院に運ばれ