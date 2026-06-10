「感情的にならないわけがない」被害者であるナナが改めてその思いを強調した。【写真】危険ゾーンが…ナナのレオタード姿6月9日、議政府地裁・南楊州支院の刑事第1部は、強盗傷害の罪で起訴された被告Aに対し、懲役7年の実刑判決を言い渡した。Aは昨年11月、京畿道・九里市にある女優ナナの自宅に侵入し、刃物で脅して金品を要求した疑いが持たれている。当時、自宅にいたナナと母親はもみ合いの末に犯人を取り押さえ、警察に引き