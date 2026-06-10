ネスレ日本は、マイボトルを環境配慮のための道具としてだけでなく、若者が自然に持ち歩きたくなる文化として広げる取り組みを始めた。一般社団法人渋谷未来デザインとの共創プロジェクト「SHIBUYA Refresh TO GO」で「ネスカフェ クーラー」を活用し、学生とボトルのデザインを考えるほか、服飾分野との連携も視野に入れる。「ネスカフェ クーラー」ネスレ日本の島川基常務執行役員飲料事業本部長は、「環境に良いから持つよう求