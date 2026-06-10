福岡市・中洲の路上で、会社員の男性のズボンのポケットから財布を盗んだとして、高校生2人が逮捕されました。近くの防犯カメラには、直前にスリの練習をしているとみられる2人の姿が映っていたということです。窃盗の疑いで6月10日に逮捕されたのは、福岡市南区と宗像市に住む、いずれも17歳の男子高校生2人です。2人はことし3月29日午前1時半ごろ、福岡市・中洲の路上で、歩いていた51歳の会社員の男性のズボンのポケットから、