Stockwell III Cream(左)、Black&Brass(右) Marshall Groupは、ポータブルBluetoothスピーカー「Stockwell III」を6月10日に直販サイトにて発売した。カラーはBlack&Brass、Creamの2色。直販価格は39,990円。26日より全国の正規販売店でも販売開始する。 Stockwellの第3世代モデル。「True Stereophonic」全方位サウンド性能を搭載し、あらゆる空間をクリアで豊かなサウンドで満たし、どこ