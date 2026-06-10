静岡市葵区で9日静岡県広告協会の総会が行われ、宇宙産業の振興などを目指すSpace Port Japan創業理事の青木英剛さんによる記念講演が行われました。静岡県広告協会は広告主や広告会社などで構成されていて、広告を生活向上に役立つ情報にしていくことを目的に活動しています。9日行われた総会では、2025年度の活動報告や2026年度の事業予算案などが報告されました。その後、Space Port Japanの創業理事で宇宙船「こうのとり」の開