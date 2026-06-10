ふと、鏡を見たときに「あれ？なんだか老けた気がする…」とショックを受けたことはありませんか？その原因は、目元のシワやお肌のたるみ、シミだけではないかもしれません。実は、私たちが毎日おしゃべりをして、おいしくご飯を食べるときに見える「口元」。ここに、見た目の年齢を大きく左右するヒミツが隠されています。今回は、歯科治療の最前線から、10年後も若々しく健康でいるための「大人の選択」をご紹介します。なぜか65