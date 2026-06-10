大量の盗難ハイエースを受け取り、海外へ輸出していたとみられるヤード経営のウガンダ人の男らが逮捕されました。警察によりますと、カトゥンバ・ロバート容疑者ら2人は今年2月、盗まれたものと知りながら、ハイエース1台を茨城県のヤードで受け取った疑いがもたれています。この事件に関連して、ハイエースなどを盗んだとして深浦司容疑者ら2人が逮捕されていて、盗まれた車は夜のうちに、カトゥンバ容疑者が経営するヤードに持ち