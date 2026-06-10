タレントのホラン千秋が、9日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。外見や容姿を基準に人を差別・判断する「ルッキズム」をテーマにトークを繰り広げる中で、無意識下でのルッキズムについて言及した。【写真】“ガッツリ刈り上げ”が際立つホラン千秋の横顔ショットホランは「言われて嫌だったというよりは、刷り込みで、何が理想かっていうことを、子どもはすっごい敏感に感じとるんだなとい