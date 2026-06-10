俳優の小西真奈美（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。満開のミヤマキリシマを楽しむ様子を公開し、その変わらぬ美貌にファンから反響が寄せられている。【写真】「美しい」満開のミヤマキリシマを楽しむ、小西真奈美の最新ショット小西は「初のミヤマキリシマ」とつづり、九州の山々を鮮やかなピンク色に染めるミヤマキリシマを目当てに大分県の九重連山を訪れたことを報告した。投稿によると、この日の天気予報は曇り