俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女で、フルート奏者・モデルのＣｏｃｏｍｉ（２５）が１０日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで、ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲＳ１０周年記念大展覧会「ＭＯＮＳＴＥＲＢＹＭＯＮＳＴＥＲ：ＮＯＷＡＮＤＴＨＥＮ」（１１日〜７月５日）のプレビューに、俳優の本田翼（３３）らと出席した。アーティストのカン・シロンが生み出した「ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲ」は、愛らしい見た目の人気キャ