俳優の橋本環奈さんが、マネージャーアカウントのインスタグラムで、ドレス姿を披露して注目を集めています。 【写真を見る】【 橋本環奈 】背中オープン！ドレスにフォロワーびっくり「後ろどうなってんの？」「そういうファッションなんだね」「翼みたい」橋本さんは、自身が出演する映画「キングダム魂の決戦」のワールドプレミアに登場。アカウントでは、イベント終了後に観客に手を振りながらレッドカーペット上を歩い