ロッテは10日、千葉県内在学の小学生、中学生、高校生を対象とした無料観戦招待及びキャリア教育体験事業「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2026」の事業開始に向けた招待券の寄贈式を千葉県庁で行った。2014年から13年連続で実施している事業で今年度は7、8月ホーム開催の計15試合で県内在学の小学生1人と、その保護者1人のペア2万組（4万人）、7月・8月ホーム開催の計4試合で県内在学の中学生1人とその保護者1人