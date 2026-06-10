俳優の本田翼（３３）が１０日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで、ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲＳ１０周年記念大展覧会「ＭＯＮＳＴＥＲＢＹＭＯＮＳＴＥＲ：ＮＯＷＡＮＤＴＨＥＮ」（１１日〜７月５日）のプレビューに、フルート奏者でモデルのＣｏｃｏｍｉ（２５）らと出席した。アーティストのカン・シロンが生み出した「ＴＨＥＭＯＮＳＴＥＲ」は、愛らしい見た目の人気キャラクター「ＬＡＢＵＢＵ（ラブブ）」を始め