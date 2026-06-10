男子ゴルフの香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）の妻で、モデルの武井玲奈（31）が10日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。武井は「予定日から12日……41ᴡ05ᴅ第2子となる女の子を出産しました」と報告し、8日に体重3020gで生まれた愛娘の写真を公開。「妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」と感謝し、「自然分娩2回目ということもありい