力強くピアノを弾きながら心の機微を歌い、幅広い層から支持されるシンガーソングライター、アンジェラ・アキさん。活動休止を経て、14年ぶりにリリースしたアルバムは、葛藤と向き合って生まれたものだった。（構成：平林理恵撮影：馬場わかな）【写真】かつての私は「愛されてなんぼ」の人だったと語るアンジェラさん* * * * * * *きれいごとなしの体験を詰め込んでこの2月、約14年ぶりとなるオリジナルアルバム『SHADOW WORK