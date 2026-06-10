タレントの若槻千夏（42）が9日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）に出演。自身のサブスク事情を明かした。この日はゲストのお笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）と心理テストに挑戦。若槻は「気づくと損しがちタイプ」と判定され、損の具体例として「サブスクを解約し忘れる」が挙げられた。若槻は「あぁ〜、私ほんとにサブスク解約し忘れてます」とテストが当たっているこ