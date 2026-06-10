グラビアアイドルから芸能人のキャリアをスタートさせ、バラエティ番組でも活躍。出産後は女優、美容家、実業家とさまざまなジャンルで活動してきたMEGUMIさん（44）。2024年から東京とスペイン・バルセロナでの二拠点生活を開始。昨年はNetflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』をプロデュースし話題になった。「女性を幸せにすること」を活動の軸にするMEGUMIさんが、美容本に続いて出版したのが新刊『わたしはこれでやせました