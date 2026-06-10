YouTuberのヒカルさんは6月9日、自身のInstagramを更新。恋人でサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（TBS系）に出演していた加藤神楽さんと東京ディズニーシーを訪れた時の写真を公開しました。【写真】ヒカル＆新恋人・加藤神楽のディズニーショット「表情がめちゃめちゃに穏やかになってる！」ヒカルさんは「ディズニーシー行ってきた」と報告し、10枚の写真を投稿。加藤さんらと東京ディズニーシーを