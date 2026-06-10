独メディアのドイチェ・ヴェレ（中国語版）は7日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でドイツ代表が優勝できるかどうかについて、国民の多くは懐疑的な見方を示していると伝えた。W杯の開幕が6月11日に控える中、過去4回の優勝を誇るFIFAランキング10位のドイツ代表への期待も日増しに高まっている。しかし、ドイツ公共放送ZDFが今月1〜3日にドイツ国民1274人を対象に行った世論調査によると、大多数のドイツ国民は優勝の