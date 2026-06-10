4人組男性グループ・モナキが誕生した「セカンドチャンスオーディション」に参加していた俳優の田北良平さん。「純烈セカンドチャンスオーディション2026」の開催が発表され「純烈に加入してください」「モナキより純烈って感じ」といった声がX（旧Twitter）で上がっています。【写真】モナキオーディション参加のイケメン俳優が話題「なにこのドカメロ男…」田北さんは「びっくりした！どんな形であれ沢山の人に知ってもらえて