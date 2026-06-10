納期は半年前後かかる見込み2026年5月21日、スバルはミドルサイズSUV「フォレスター」の改良モデルを発表しました。納期や販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のスバルディーラーに聞いてみました。1997年2月、人気が高まる当時のRV（レクリエーショナル・ビークル）カテゴリーへのニーズに応えるべく、「レガシィ」そして「インプレッサ」に続く新世代スバル第3のモデルとして、初代フォレスターがデビューし