TVアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』（以下、『チー付与』）が、10月よりテレ東系列にて放送されることが決定。あわせてティザービジュアルとティザーPVが公開され、主要キャスト9名が発表された。 参考