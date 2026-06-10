○ロッキーズ7−3カブス●＜現地時間6月9日クアーズ・フィールド＞コロラド・ロッキーズがシカゴ・カブスとの本拠地3連戦を先勝。先発登板した菅野智之投手（36）は6回途中3失点という投球で今季6勝目を挙げた。中6日でマウンドに上がった菅野は初回、好調の先頭打者クロー・アームストロングを空振り三振。2番バレステロスに安打を許したものの、3番ブッシュを二ゴロ併殺打に仕留めて打者3人で終えた。1回裏には