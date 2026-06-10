「しまむら」のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに、純烈の弟分グループのモナキが就任。6月17日（水）から、コラボ商品の受注販売が、オンラインストア「しまむらパーク」でスタートする。【写真】モナキの勢いすごすぎ！各メンバーのソロカット■“メンバーカラーの衣装”ではなくモナキは、純烈の酒井一圭プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」の中から選ばれた、じん、おヨネ、