愛らしいスズメの姿を表現した作品展が、三次市の三良坂平和美術館で開かれています。 作品を手がけたのは、広島市在住の作家・飯田泰子さんです。 飯田さんは、およそ４０年にわたり、スズメなどさまざまな鳥を木材から削り出す「バードカービング」の作品を制作しています。 会場には、木彫りのスズメのほか、絹糸で作ったタンポポの綿毛や、和紙や銅線を使って再現した植物の葉なども展示されていて、細部ま