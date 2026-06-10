10日、瀬戸内の初夏の風物詩、シラス漁が解禁され、今シーズン最初の水揚げが行われました。 漁船は、解禁となった午前５時すぎ、シラスの群れを狙っておよそ１２０メートルの網を海に下ろしました。 約２時間半後に網を引き揚げると、水揚げされたのはおよそ２００キロで、去年の同じ時期と比べて４分の１ほどの量にとどまったということです。 一方で、漁業者によりますと、色や大きさなど状態は良く、瀬戸内