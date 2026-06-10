鹿屋体育大学と地元の空調専門の施工会社がネーミングライツのパートナー契約を結び、鹿屋体育大学野球場の新たな名称が「平成エネルギーパーク」となりました。ネーミングライツのパートナー契約を締んだのは、鹿屋体育大学と空調専門の販売施工店「平成エネルギー工業」です。鹿屋体育大学野球場の新たな名称が「平成エネルギーパーク」となり、除幕式が