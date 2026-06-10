視聴者の方々の意見や感想を番組作りに生かすKYTの番組審議会が開かれました。今回の議題は4月18日に放送したKYT天テレ博2026サタデーです。委員の皆さんからは、「ゲストが豪華で、視聴者プレゼントなどもあり飽きさせない構成となっていた」という感想が出されました。また、「Baku♡Baku告白グランプリ」のコーナーでは、「鹿児島にこんな人がいるという新たな発見や、 地元の人が登場することで