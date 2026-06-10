俳優の岸本加世子（65）が8日、自身のインスタグラムを更新。歌手の氷川きよし（48）、歌謡界の女王として親しまれる美空ひばりさん（享年52）の息子・加藤和也さんと食事に出かけたことを報告し、3ショットを公開した。【写真】「すごいスリーショット〜」岸本加世子が公開した、美空ひばりさんの息子・和也さん＆氷川きよしとの記念写真岸本は「仲良しキイナちゃんとひばりさんのご子息で弟のかー君とご飯」とつづり、仲良く