アメリカ軍がイランへの報復攻撃を開始したことをめぐり、木原官房長官はきょう（10日）、「事態のさらなる悪化が生じないことを期待する」と話し、日本としてもできる限りの外交努力を行うと強調しました。アメリカ軍は、ホルムズ海峡で陸軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復として、イランの防空施設などを攻撃しました。戦闘終結に向けた協議が続く中、先行きが不透明な情勢が続いています。木原稔 官房長官「米国と