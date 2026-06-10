「全日本大学野球選手権・２回戦、北九州市立大３−５関大」（１０日、東京ドーム）２１年ぶり６度目出場の北九州市立大は競り負け、全国大会で初の２勝とはならなず。試合後の囲み取材で山本浩二監督（４７）は涙した。関大の先発、１９０センチ長身左腕・百合沢飛投手（３年・開星）を装蹄師、前日は左投手で練習。三回先頭の竹下柚葵外野手（２年・岡山学芸館）がチーム初安打を放つと、古謝志侑内野手（２年・岡山学芸館