成田空港の新滑走路の土地取得をめぐり、成田空港会社が来月、土地の「強制収用」に向けて国に事業認定を申請する方針を表明するとみられることがわかりました。成田空港の新滑走路は建設工事が始まっている一方、残り1割ほどの土地が取得できておらず、成田空港会社は今年4月、強制的に土地を取得する「強制収用」も手段として検討していると明らかにしていました。その後の関係者への取材で会社が来月、国や千葉県、周辺自治体と