「ロッキーズ７−３カブス」（９日、デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が先発し、自身２連勝となる６勝目を挙げた。６回途中６安打３失点、２四球３奪三振でチームの連敗を４で止めた。この試合まで勝率・３６４でナ・リーグ西地区最下位に沈んでいたチームは、これで６７試合を戦って２５勝４２敗。この日の勝利は、菅野が前回登板した２日・エンゼルス以来、５試合ぶりの白星だった。チームトップの６勝を挙げている菅野