日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集（8月4日発売、集英社）のタイトルが「果実の歩幅」に決定した。また、カバー4種も公開された。通常版以外に、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版が展開される。通常版は「デートをイメージして撮影しました」という。「撮影最終日、ラストカットの撮影で寂しさを感じながらもスタッフの皆さんに『行ってらっしゃい』と送り出してもらいマ