ローラー滑り台などが子どもたちに人気の中井中央公園＝中井町比奈窪わが町の魅力を教えてください─。神奈川県中井町が誘客策のヒントを探ろうと、旅行会社やメディアを招いたツアーを２年ぶりに企画している。外部の視点でこれまでにない見どころを発掘しようという試みで、過去のツアーではバス旅行のコースに採用された例もある。町は「都内や横浜、川崎といった都会の方に興味を持ってもらいたい。忖度（そんたく）なく、改