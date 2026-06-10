ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が１０日までにＳＮＳを更新。自身のヘアスタイルについてファンへ問いかけた。佐野は自身のインスタグラムに「この髪色だったら、アゲとおろしどっちが好きか教えてください」と記し、前髪を下ろしたヘアスタイルで食事をする様子、路上でポーズを決め、前髪を上げたショットを披露した。この投稿に「えええええ、それは、、えらべん！！！！」