ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの松田元太（２７）が９日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで初単独主演舞台「俺節」（１０〜３０日）ゲネプロ＆取材会を行った。土田世紀さんの同名漫画が原作。青森出身の不器用で純情な主人公・コージ（松田）が単身上京し、演歌歌手を目指す物語を描く。ゲネプロで松田は、こぶしの利いた魂の歌声を劇場に響かせ、報道陣の感動を誘った。「演歌はおじいちゃんがよく歌っていてなじみはあった