海上自衛隊鹿屋航空基地で、今月からアメリカ軍の長距離ミサイル発射装置「タイフォン」が一時展開されます。タイフォンの車両が今月7日に続いて、さらにもう1両到着しました。 鹿屋基地にきのう9日午後、アメリカ軍のC－17輸送機1機が飛来し、長距離ミサイル発射装置「タイフォン」の車両が降ろされました。 鹿屋基地では、今月22日から9月にかけての日米共同訓練で、この「タイフォン」などの一時展開が予定されていま