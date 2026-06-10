南さつま市でスケートボードの九州大会が開かれました。 大会は南さつま市金峰町の「HAKUYU AIR PARK」で行われました。3回行われる九州大会の2戦目で、鹿児島からの10人を含む小学生から一般まで、男女43人が参加しました。 （県関係 蓬原海心選手）「九州で上位をとって、全国大会でプロになること」 （県関係 塩川琉生選手）「地元なので2人で勝てるように頑張ろうと思う」 選手たちは技の難易度やバリエ&#