YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「【初宿泊】ディズニー・ハリウッド・ホテル | 香港ディズニーランド・リゾート」を公開しました。動画では、香港ディズニーランド・リゾート内にある「ディズニー・ハリウッド・ホテル」の「マーベルルーム」に宿泊した様子をレポートしています。 YamatoStyleは、