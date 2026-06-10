秋田朝日放送 今年度の業績見通しに関する企業の意識調査で、増収増益を見込む企業は２割に満たない結果となりました。 調査は３月に帝国データバンク秋田支店が行い、県内企業の９０社が回答しました。増収増益を見込むと回答した企業は１８％で、前の年から１ポイント減少しました。減収減益を見込むと回答した企業は２７％となり、２年連続の減少となりました。 減少と答えた企業を業種別でみると、石油価格高