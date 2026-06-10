２日撮影 本荘公園 秋田朝日放送 クマの目撃を受けて閉鎖されていた由利本荘市の本荘公園の立ち入り規制が１０日午前１０時に解除されました。 由利本荘市によりますと、９日午後、猟友会のメンバーと公園周辺を捜索しましたがクマの姿は確認できなかったということです。市は箱わな２基を設置していましたが、これまでクマは捕獲されておらず、箱わな付近に設置していたカメラにもクマは映っていませんでした。