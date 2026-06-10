9日夕方、下田市の国道135号で軽自動車が道路脇のガードレールに衝突し、運転していた女性が死亡する事故がありました。事故があったのは、下田市白浜の国道135号です。警察によりますと9日午後5時半ごろ、河津町方面から下田市方向へ走っていた軽自動車が左側のガードレールに衝突しました。この事故で下田市白浜の無職女性（65）が顔を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。同乗者はいません