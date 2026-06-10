秋田朝日放送 ＪＲ東日本は秋田駅にも停車する新たな夜行特急を来年度から運行すると発表しました。 夜行運転に対応する新たな特急列車、「ＬｕｎａＡｚｕｌ（ルナ・アズール）」はスペイン語で青い月を表します。日常を離れた上質な旅がコンセプトです。１０両編成で１２５人が定員の列車は昼と夜のどちらも運行し、春から秋にかけて運行する夜行帯の列車は東京の品川駅から上越線・羽越線を経由し青森駅まで週に