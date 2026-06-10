職場でのハラスメントなどについて電話相談を受け付ける「全国一斉集中労働相談ホットライン」が、10日まで行われています。これは近年、男女ともに働く環境が多様化する中、安心して働き続けることができるよう全国一斉に行われているものです。連合静岡によりますとこの1年間、県内でおよそ1300件の労働相談があり、特に多かったのはパワハラや嫌がらせの相談だったということです。電話では連合静岡のスタッフが相談内容に対す