◇ナ・リーグドジャース12−3パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦で7回に一挙10点を奪う猛攻を見せ、大勝。カード初戦を制した。相手先発・スキーンズには6回まで2点しか奪えず7三振を喫したが、走者を出すなどプレッシャーを与え、103球を投げさせたことで6回での降板に追い込んだ。試合後、ロバーツ監督は「彼は球界でも屈指の難敵だからね。最初の数イニ