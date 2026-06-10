セルフレジで同じ商品を連続スキャンした際、機械から流れるアナウンス。あの特有の気まずさに対する“独特な対処法”が、SNSで大きな話題を集めている。【映像】セルフレジでの気まずい瞬間→対処法に共感続々投稿したのは、ゆりさん（@04yuri04）。セルフレジで「同じ商品がスキャンされました」と毎回アナウンスされる事が恥ずかしいと感じ、回避する為の対処法をXに投稿した。「レジを落ち着かせる」別商品サンドに潜む意