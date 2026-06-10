フリーアナウンサーの神田愛花（46）が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。朝の人気情報番組の「ファミリー」だったと明かす場面があった。この日のゲストはフリーアナウンサーの杉崎美香と岡副麻希。杉崎は03年放送開始のフジテレビの朝の情報番組「めざにゅ〜」初代MCとして知られ、岡副は「めざましテレビアクア」や「めざましテレビ」「めざましどようび」でリポーター、お天気キャスタ